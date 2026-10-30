Alkami Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Alkami Technology äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alkami Technology -0.140 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 134.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alkami Technology einen Umsatz von 113.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch