Alkami Technology Aktie 110527431 / US01644J1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.02.2026 02:28:56
Alkami Technology, Inc. Q4 Loss Rises
(RTTNews) - Alkami Technology, Inc. (ALKT) released Loss for its fourth quarter of -$11.44 million
The company's earnings came in at -$11.44 million, or -$0.11 per share. This compares with -$7.64 million, or -$0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 34.7% to $120.79 million from $89.66 million last year.
Alkami Technology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$11.44 Mln. vs. -$7.64 Mln. last year. -EPS: -$0.11 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $120.79 Mln vs. $89.66 Mln last year.
Nachrichten zu Alkami Technology Inc Registered Shs
|
24.02.26
|Ausblick: Alkami Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Alkami Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25