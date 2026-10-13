|
13.10.2026 06:37:00
Alkali Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Alkali Metals hat am 12.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Alkali Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.900 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45.23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272.7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 187.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.