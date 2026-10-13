Alkali Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alkali Metals hat am 12.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Alkali Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.900 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45.23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272.7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 187.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch