Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1.63 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 1.42 DKK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.76 Milliarden DKK im Vergleich zu 1.53 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch