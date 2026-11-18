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18.11.2026 06:37:00
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 1.63 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 1.42 DKK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.76 Milliarden DKK im Vergleich zu 1.53 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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