Alithya investit dans le domaine de l'IoT et de l'intelligence artificielle avec l'acquisition de Matricis Informatique Inc.

Matricis se spécialise en intégration de données dans les secteurs de la santé, industriel et financier

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en technologies numériques regroupant plus de 2 000 professionnels hautement qualifiés et offrant des solutions d'entreprises partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, est fier d'annoncer l'acquisition de Matricis Informatique Inc. (« Matricis »), en contrepartie d'actions à droit de vote subalternes de catégorie A et d'espèces.

Fondée en 1999, Matricis se spécialise dans le développement de solutions permettant aux entreprises d'accélérer la transformation numérique par la valorisation de leurs données. L'entreprise regroupe une quarantaine de scientifiques de données, ingénieurs et professionnels des technologies qui conçoivent des applications et systèmes avancés utilisant les techniques de l'Internet des objets (IoT), de l'intelligence artificielle, de la combinaison de ces deux dernières (AIoT), et de l'intelligence opérationnelle. Elle a développé des spécialités dans les secteurs de la santé, industriel et financier, et a démontré une croissance soutenue au cours des dernières années.

« Je suis très heureux d'annoncer cette transaction, qui permettra d'élargir l'expertise d'Alithya dans les domaines de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle, pour lesquels il y a une demande croissante de la part des clients, a déclaré Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. Matricis s'est bâti une très solide réputation et le savoir-faire de ses experts ajoutera encore plus de profondeur à notre équipe en la matière. L'expertise de Matricis nous permettra aussi d'offrir un plus large éventail de solutions à nos clients des secteurs de la santé, manufacturier et financier, qui sont trois de nos plus importants domaines d'affaires. »

« La philosophie d'affaires des fondateurs de l'entreprise correspond à ce que nous recherchons avec nos acquisitions, a poursuivi M. Raymond. L'entreprise est bien gérée et dotée d'une vision d'affaires à long terme s'appuyant sur les solides compétences de ses experts qui sont parmi les meilleurs sur le marché. Nous sommes persuadés que l'acquisition apportera de la valeur ajoutée à long terme à Alithya, ses clients et actionnaires, ainsi que des perspectives de carrière renouvelées pour les employés de Matricis. »

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les clients et les employés de Matricis, a déclaré François Beaubien, chef de la direction de l'entreprise. L'expertise que nous avons bâtie au sein de l'entreprise, grâce au talent et à la créativité de nos experts, pourra prendre un nouvel essor avec le levier qu'Alithya nous apportera. La complémentarité des services d'Alithya et de Matricis nous permettra aussi de générer de nouvelles opportunités d'affaires, alors que les entreprises cherchent à optimiser la valeur de leurs données et à augmenter leur efficacité opérationnelle. » Les deux principaux dirigeants de l'entreprise, François Beaubien et Michel Simard se joignent à Alithya à titre de vice-présidents et continueront de diriger les opérations de Matricis, assurant une continuité dans le leadership ainsi qu'en matière d'expertise et auprès de la clientèle.

Présente au Canada et ayant ses activités principalement au Québec, Matricis a développé certaines solutions s'appuyant sur leur propriété intellectuelle, lesquelles devraient contribuer à générer de nouvelles sources de revenus. Le montant de la transaction est de 7,2 millions $ et celle-ci contribuera immédiatement à la rentabilité d'Alithya sur une base ajustée.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futurs et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans les rapports de gestion annuels et trimestriels d'Alithya ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés comportant de l'information prospective, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

SOURCE Alithya