Alior Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alior Bank hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Alior Bank mit einem Umsatz von insgesamt 536.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7.43 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch