Alinma Bank Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alinma Bank Bearer hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.53 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.430 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Alinma Bank Bearer 4.71 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.47 Milliarden SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch