ALiNK Internet verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ALiNK Internet liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ALiNK Internet die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.22 JPY. Im Vorjahresviertel waren -29.930 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 267.6 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ALiNK Internet einen Umsatz von 262.4 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch