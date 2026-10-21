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21.10.2026 06:37:00
ALINCO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ALINCO hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS belief sich auf 21.84 JPY gegenüber 26.05 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 16.63 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.33 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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