Alimentation Couche-Tard hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1.05 CAD. Im letzten Jahr hatte Alimentation Couche-Tard einen Gewinn von 1.10 CAD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alimentation Couche-Tard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.56 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 24.79 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch