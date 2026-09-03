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03.09.2026 06:37:00
Alimentation Couche-Tard präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alimentation Couche-Tard hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 1.26 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alimentation Couche-Tard noch ein Gewinn pro Aktie von 1.14 CAD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30.31 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 23.84 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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