Alimentation Couche-Tard fournit une mise à jour sur son offre d'acquisition de Caltex Australia

Laval, Qc, le 19 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche‑Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) a présenté aujourd'hui la mise à jour suivante concernant sa proposition d'acquérir Caltex Australia Limited (« Caltex ») (ASX: CTX).

Suite aux efforts soutenus effectués par les équipes respectives des deux sociétés, Couche‑Tard souhaite confirmer que la vérification diligente pour la transaction proposée a été complétée à toutes fins pratiques. Le travail effectué par la Société a confirmé que Caltex est un partenaire stratégique solide pour Couche-Tard et un élément important de sa stratégie d'expansion en Asie‑Pacifique. Il existe d'importantes opportunités à développer en combinant les deux entreprises et Couche-Tard demeure très intéressée par la conclusion d'une transaction.

Cependant, la situation mondiale actuelle est très incertaine. La crise de la COVID-19 est d'abord et avant tout une tragédie humaine qui a touché des millions de personnes et qui a également perturbé de manière significative les économies et les entreprises du monde entier, y compris les industries du carburant et du commerce de détail en Australie. De plus, Couche-Tard souhaite se concentrer sur la gestion de sa propre entreprise pendant cette période de crise et prioriser la santé, la sécurité et le bien-être de ses employés, de ses clients et des communautés qu'elle dessert.

Compte tenu de cette incertitude et de son impact sur nos perspectives pour les activités de Caltex, et conformément à la discipline démontrée par Couche-Tard dans son approche en matière d'acquisitions, la Société n'est pas en mesure de présenter une proposition révisée pour le moment, malgré l'obtention d'engagements pour le financement nécessaire.

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, a déclaré: « Nous demeurons convaincus des avantages financiers et stratégiques à long terme d'une acquisition de Caltex et de tous les bénéfices qu'elle offrirait aux actionnaires des deux sociétés. Malgré la situation de la COVID-19, nous avons travaillé pour terminer la vérification diligente dans les délais prévus grâce à un investissement important en temps et en argent. Présentement, notre plan est de relancer le processus une fois que les perspectives mondiales seront suffisamment claires, et le travail accompli à ce jour devrait nous permettre de formaliser rapidement notre proposition à ce moment-là. »

M. Hannasch a ajouté: « L'équipe de gestion de Couche-Tard est reconnaissante du soutien que nous avons reçu de toutes nos parties prenantes tout au long de ce processus. Nous tenons à remercier les membres de nos équipes pour leur travail acharné pendant la vérification diligente et les équipes de Caltex pour tous leurs efforts afin de répondre à nos questions. Nous avons été impressionnés par les connaissances et le dévouement de leur groupe, en particulier pendant cette conjoncture difficile à travers laquelle nous avons tous dû opérer. Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires bancaires pour leur engagement indéfectible, même face à la volatilité accrue des marchés dûe à la propagation de la COVID-19. Nous avons tenu des discussions de façon régulière avec eux et ils demeurent prêts à aller de l'avant pour soutenir une transaction. »

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche‑Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États‑Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodations en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche‑Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Au 2 février 2020, le réseau de Couche‑Tard comptait 9 799 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8 594 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord‑américain est constitué de 18 unités d'affaires, dont 14 aux États‑Unis, couvrant 48 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 109 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord.

En Europe, Couche‑Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays Baltes et en Russie par l'intermédiaire de 10 unités d'affaires. Au 2 février 2020, son réseau comptait 2 697 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employé, n'offrant que du carburant pour le transport routier. Couche‑Tard offre aussi d'autres produits, y compris du carburant pour le secteur de l'aviation et de l'énergie pour moteurs stationnaires. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, quelque 24 000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l'accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

En outre, en vertu de contrats de licence, plus de 2 380 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle‑Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14 800 le nombre de magasins dans son réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche‑Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche‑tard.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

