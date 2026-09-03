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03.09.2026 06:37:00
Alimentation Couche-Tard B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alimentation Couche-Tard B hat am 01.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.26 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1.13 CAD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27.15 Prozent auf 30.31 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.84 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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