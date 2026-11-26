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26.11.2026 06:37:00
Alimentation Couche-Tard B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Alimentation Couche-Tard B lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.05 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alimentation Couche-Tard B ein EPS von 1.09 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.56 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24.79 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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