Alimak Group AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alimak Group AB stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.42 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1.25 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.78 Milliarden SEK gegenüber 1.66 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1.73 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 1.81 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch