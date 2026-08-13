Alijarah legte Quartalsergebnis vor

Alijarah lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 QAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Alijarah ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 QAR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21.25 Prozent auf 22.8 Millionen QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.0 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch