Aligos Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aligos Therapeutics gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Aligos Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2.09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3.040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 287.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch