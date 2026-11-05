Alight A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alight A hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -40.400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 500.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 533.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch