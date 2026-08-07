Alight A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alight A stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Alight A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7.60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -40.600 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 528.0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 511.0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch