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25.11.2026 06:37:00
Alico: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Alico hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alico ein EPS von -1.110 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 131.25 Prozent auf 1.9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0.880 USD beziffert. Im Vorjahr waren -19.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 58.91 Prozent zurück. Hier wurden 18.11 Millionen USD gegenüber 44.07 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.ch
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