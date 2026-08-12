Alico: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alico gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2.390 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 9.0 Millionen USD gegenüber 8.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch