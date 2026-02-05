Alico Aktie 904292 / US0162301040
05.02.2026 01:29:40
Alico Inc. Q1 Sales Decline
(RTTNews) - Alico Inc. (ALCO) announced Loss for first quarter of -$3,48 million
The company's earnings came in at -$3,48 million, or -$0.45 per share. This compares with -$9.17 million, or -$1.20 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 88.8% to $1.89 million from $16.89 million last year.
Alico Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$3,48 Mln. vs. -$9.17 Mln. last year. -EPS: -$0.45 vs. -$1.20 last year. -Revenue: $1.89 Mln vs. $16.89 Mln last year.
