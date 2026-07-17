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Neues KI-Modell 17.07.2026 08:39:28

Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck

Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck

Die Vorstellung des neuen KI-Modells Kimi K3 durch das von Alibaba und Tencent unterstützte Unternehmen Moonshot hat die Zhipu-Aktie am Freitag kräftig belastet.

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  • Die Zhipu-AI-Aktie bricht nach Moonshots Modellstart deutlich ein
  • Moonshot stellt mit Kimi K3 ein sehr grosses offenes KI-Modell vor
  • Zhipus dünner Streubesitz macht die Aktie besonders anfällig für Schwankungen

Die Zhipu AI-Aktie ist am Freitag an der Börse in Hongkong deutlich eingebrochen, nachdem der chinesische Konkurrent Moonshot mit Kimi K3 ein neues, offen zugängliches KI-Modell vorgestellt hat. Der Kursrutsch zeigt, wie empfindlich der Markt auf jede Verschiebung im chinesischen KI-Wettlauf reagiert und wie wenig es braucht, um Chinas bislang gefragteste KI-Aktie aus der Bahn zu werfen.

Zhipu-AI-Aktie unter Druck

Zeitweise geht es um 26,29 Prozent auf 1'141 HKD abwärts. Der Wert zählt zu den Aktien mit dem geringsten Streubesitz in Asien. Laut Bloomberg bleiben nach der Aktienplatzierung Anfang Juli 2026 weiterhin nur rund 13,5 Prozent der Anteile frei handelbar. Bereits die Ankündigung dieser Kapitalerhöhung hatte den Kurs zunächst zweistellig steigen und kurz danach ebenso schnell wieder fallen lassen. Genau dieser enge Streubesitz sorgt dafür, dass schon eine einzelne Nachricht den Kurs zweistellig bewegen kann - in beide Richtungen.

Moonshots Vorstoss mit Kimi K3

Das von Alibaba und Tencent mitfinanzierte, aber nicht börsennotierte Unternehmen Moonshot hat sein neues Modell Kimi K3 am 17. Juli 2026 vorgestellt. Mit 2,8 Billionen Parametern bezeichnet Moonshot es als das grösste frei zugängliche KI-Modell der Welt, mit einem Kontextfenster von einer Million Token und einer Leistung, die nach eigenen Angaben in Programmier-, Logik- und Agentenaufgaben mit führenden Systemen mithalten kann. Die vollständigen Modellgewichte will Moonshot bis zum 27. Juli 2026 veröffentlichen. Für Zhipu ist das ein direkter Angriff auf das eigene Geschäft, denn das Unternehmen verdient sein Geld selbst mit offenen und kommerziellen Varianten seiner GLM-Modellreihe, und jedes leistungsfähigere Konkurrenzmodell schwächt dieses Argument.

Volatilität als Dauerzustand

Ähnliche Ausschläge hat die Aktie in diesem Jahr bereits mehrfach erlebt, in beide Richtungen: Anfang Juli 2026 brach sie im Zuge eines breiten Ausverkaufs bei Chipwerten um mehr als 17 Prozent ein, im Juni 2026 sprang sie nach einer Kurszielanhebung von JPMorgan an einem einzigen Tag um 33 Prozent nach oben. Das eigentliche Muster ist damit weniger die einzelne Nachricht als die grundsätzliche Nervosität eines extrem eng gehaltenen, hoch bewerteten Titels.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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