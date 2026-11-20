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20.11.2026 06:37:00
Alibaba Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alibaba Group hat am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.92 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.23 HKD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 315.84 Milliarden HKD im Vergleich zu 270.77 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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