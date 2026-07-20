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Teilerholung 20.07.2026 09:06:00

Alibaba-Aktie steigt: Mitfinanziertes KI-Startup Moonshot plant wohl Börsengang

Alibaba-Aktie steigt: Mitfinanziertes KI-Startup Moonshot plant wohl Börsengang

Nach dem viel beachteten Start des KI-Modells Kimi K3 verdichten sich Berichte über einen Börsengang von Moonshot in Hongkong. Anleger reagieren.

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  • Moonshots offenes KI-Modell Kimi K3 hatte Zhipu und MiniMax am Freitag belastet
  • Bloomberg zufolge plant Moonshot einen Börsengang binnen sechs Monaten
  • DeepSeek soll laut Reuters ebenfalls einen Börsengang planen

Technologie- und KI-Werte an der Börse Hongkong ziehen am Montag teils kräftig an. Anleger richten den Blick auf Chinas wachsende Stärke im Wettlauf um generative KI, nachdem das Pekinger Startup Moonshot vergangene Woche sein neues Modell Kimi K3 vorgestellt hat und nun Berichte über einen möglichen Börsengang die Runde machen.

Kimi K3 sorgt für Nachbeben

Moonshot, das von Alibaba und Tencent mitfinanziert, aber selbst nicht börsennotiert ist, hatte Kimi K3 am Freitag vergangener Woche vorgestellt: ein offen zugängliches Modell mit 2,8 Billionen Parametern und einem Kontextfenster von einer Million Token, das nach eigenen Angaben in Programmier- und Logikaufgaben mit führenden Systemen mithalten kann. Die vollständigen Modellgewichte will Moonshot bis zum 27. Juli 2026 veröffentlichen. Der Vorstoss traf die direkten Konkurrenten hart: Die Zhipu AI-Aktie brach am selben Tag um 28,49 Prozent auf 1'107 Hongkong-Dollar ein, MiniMax fiel um 15,62 Prozent auf 216 Hongkong-Dollar. Bei Zhipu verschärft der nach einer Kapitalerhöhung Anfang Juli 2026 auf rund 13,5 Prozent geschrumpfte freie Streubesitz nach Bloomberg-Angaben solche Ausschläge zusätzlich.

Moonshot und DeepSeek mit Börsenplänen

Am Sonntag berichtete Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen, Moonshot bereite einen Börsengang in Hongkong vor, der innerhalb der kommenden sechs Monate stattfinden könnte. Das Unternehmen habe dafür eine Aktionärsresolution zur Zustimmung in Umlauf gebracht und schliesse parallel eine private Finanzierungsrunde ab, die den erst drei Jahre alten Konzern mit mehr als 30 Milliarden US-Dollar bewerten könnte, gegenüber rund 4,3 Milliarden US-Dollar im Dezember. Auch der chinesische Konkurrent DeepSeek bereitet nach einem Reuters-Bericht der vergangenen Woche eine Notierung in Festlandchina vor und sammelt dafür frisches Kapital zu einer Bewertung von umgerechnet rund 74 Milliarden US-Dollar ein.

Alibaba-Aktie erholt - Zhipu und MiniMax tiefrot

Die Aussicht auf zwei prominente KI-Börsengänge stützt am Montag die Stimmung für den Hongkonger Technologiesektor, zusätzlich befeuert von Alibabas Vorstellung einer Vorabversion des eigenen KI-Modells Qwen Max 3.8.

Die Alibaba-Aktie legt in Hongkong zeitweise 3,46 Prozent auf 116,50 HKD zu, die Aktien der in Hongkong notierten Semiconductor Manufacturing International Corp gewinnen zeitweise 4,14 Prozent auf 70,50 HKD, JD.com gewinnen daneben zwischenzeitlich 3,01 Prozent auf 119,80 HKD.
Zhipu und MiniMax selbst bleiben nach dem Kurssturz vom Freitag aber vorerst die Wackelkandidaten des Sektors - Zhipu-Titel brechen zum Wochenstart zeitweise weitere 13,10 Prozent auf 962,00 HKD ein, MiniMax-Aktien verlieren daneben 7,31 Prozent auf 200,20 HKD.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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