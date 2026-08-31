Alibaba Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Alibaba

Die Alibaba-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 114,53 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 114,43 USD. Bei 116,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 557'795 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 192,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 23,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,46 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 34.24 Mrd. USD eingefahren.

Am 01.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 43,37 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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