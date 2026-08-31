Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Verlusten

Die Alibaba-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 115,17 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 114,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 273'147 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 67,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (92,87 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,46 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 43,37 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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