Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend mit Abschlägen

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 97,76 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 97,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 98,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 809'753 Alibaba-Aktien.

Am 23.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,10 USD an. Mit einem Zuwachs von 85,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,65 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 20.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,92 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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