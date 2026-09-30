Alibaba Aktie News: Alibaba schiebt sich am Mittwochabend vor

Um 20:26 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 108,02 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 108,90 USD. Bei 108,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 466'169 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 16,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,41 CNY. Am 20.08.2026 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.51 Mrd. USD – ein Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 43,10 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut

Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus