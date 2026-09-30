Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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30.09.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 108,56 USD.
Das Papier von Alibaba konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 108,56 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 108,72 USD. Bei 108,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 145'428 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 16,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,41 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,10 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Alibaba am 30.09.2026
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