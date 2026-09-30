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30.09.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 108,56 USD.

Alibaba
90.56 CHF 0.04%
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Das Papier von Alibaba konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 108,56 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 108,72 USD. Bei 108,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 145'428 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 16,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,41 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,10 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.6669 17.09.2027 160549071
Long 12.2528 17.09.2027 160549073
Long 37.526 18.12.2026 156743212
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.5703 11.03 159235966
Long 11.9303 3.84 159745111
Long 18.1341 0.87 159296794
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3121 10.63 161161490
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.01 154317008
Long 10 -10.01 157790695
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
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SMI-Kurs: 13’663.32 01.10.2026 09:58:39
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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Alibaba 90.56 0.04% Alibaba

Alibaba am 30.09.2026

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