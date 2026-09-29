Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Dienstagabend schwächer

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 107,77 USD. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 107,40 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 108,12 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 449'605 Aktien.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 78,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 16,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,41 CNY. Am 20.08.2026 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,17 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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