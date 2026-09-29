Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Die Alibaba-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 108,15 USD abwärts. In der Spitze büsste die Alibaba-Aktie bis auf 107,70 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203'453 Alibaba-Aktien.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,15 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,87 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 14,13 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,41 CNY. Alibaba veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.51 Mrd. USD im Vergleich zu 34.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 43,17 CNY je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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