Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend im Aufwind

Um 20:26 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 100,37 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 101,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,28 USD. Zuletzt wechselten 572'338 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 45,00 Prozent niedriger. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,18 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 43,85 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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