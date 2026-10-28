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28.10.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend im Aufwind

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 100,37 USD.

Alibaba
81.96 CHF -1.99%
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Um 20:26 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 100,37 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 101,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,28 USD. Zuletzt wechselten 572'338 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 45,00 Prozent niedriger. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,18 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 43,85 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 417.9906 18.12.2026 161565942
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0896 12.89 161120662
Long 11.6191 7.25 160549326
Long 26.1244 2.20 160644193
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5311 8.94 161120676
Short 12.3025 2.00 162230895
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -3.01 154715853
Long 10 -4.54 157790686
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’824.16 13.76 SSDNBU
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