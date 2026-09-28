Alibaba Aktie News: Alibaba stabilisiert sich am Montagabend

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 109,73 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,12 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 108,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 438'761 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 192,67 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 92,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 15,36 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,41 CNY. Alibaba gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2027 wird am 01.12.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 43,17 CNY im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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