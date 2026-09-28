Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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28.09.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Montagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 110,09 USD zu.
Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 110,09 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,12 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150'025 Alibaba-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 192,67 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 75,01 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,87 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 18,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,41 CNY ausgeschüttet werden. Alibaba veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 39.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 43,17 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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