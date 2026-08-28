Alibaba Aktie News: Alibaba legt am Freitagabend zu

Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 20:26 Uhr 1,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 119,76 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 117,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'026'274 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,46 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Am 20.08.2026 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,74 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 42,89 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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