Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 119,14 USD. Bei 119,76 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,06 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 404'604 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 61,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 92,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,46 CNY aus. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,59 Prozent auf 39.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 42,89 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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