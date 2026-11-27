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27.11.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagabend freundlich
Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,0 Prozent auf 89,68 USD.
Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 89,68 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 90,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,64 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'836'019 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,10 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 101,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 80,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2026). Abschläge von 9,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,69 CNY. Alibaba gewährte am 19.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,00 USD, nach 1,26 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 40.27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,33 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 25.03.2027 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 42,31 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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