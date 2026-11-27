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27.11.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Anleger greifen bei Alibaba am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 90,01 USD zu.
Das Papier von Alibaba konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 90,01 USD. Bei 90,54 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 89,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 586'276 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Bei 181,10 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 101,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,97 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 10,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,69 CNY aus. Alibaba veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40.27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 25.03.2027 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 42,31 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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