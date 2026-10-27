Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Alibaba-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 99,64 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 99,20 USD. Bei 99,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 425'335 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 182,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 6,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,18 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 39.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 01.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,85 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut