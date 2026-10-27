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27.10.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit roter Tendenz

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 99,64 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 99,64 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 99,20 USD. Bei 99,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 425'335 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 182,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 6,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,18 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 39.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 01.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,85 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.1684 17.06.2027 159069159
Long 413.8576 18.12.2026 161565942
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.4665 12.02 161120662
Long 11.4923 5.26 162230869
Long 20.6862 1.23 160644193
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0123 10.07 161120676
Short 8.1122 8.06 162117073
Short 14.2663 3.07 162230895
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.74 154317008
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
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