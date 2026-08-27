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27.08.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Donnerstagabend tiefer

Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Donnerstagabend tiefer

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 115,35 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 115,35 USD abwärts. Bei 115,09 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'005'639 Alibaba-Aktien.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 19,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,46 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.49 Mrd. USD in den Büchern standen.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 42,72 CNY im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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