Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,2 Prozent auf 115,94 USD. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 115,64 USD. Bei 117,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 480'334 Alibaba-Aktien.

Bei 192,67 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,87 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,90 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,46 CNY aus. Alibaba gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.49 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,72 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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