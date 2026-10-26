Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 100,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 100,89 USD. Bei 99,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282'606 Alibaba-Aktien.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 182,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 44,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD ab. Abschläge von 7,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,18 CNY je Aktie ausschütten. Am 20.08.2026 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 43,85 CNY im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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