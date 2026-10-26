|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 100,45 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 100,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 100,89 USD. Bei 99,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282'606 Alibaba-Aktien.
Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 182,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 44,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD ab. Abschläge von 7,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,18 CNY je Aktie ausschütten. Am 20.08.2026 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 43,85 CNY im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.