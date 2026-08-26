Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 120,09 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 121,38 USD. Bei 119,72 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 935'180 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 60,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 92,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 22,67 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,46 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 20.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 0,74 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 32.49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 27.08.2027 dürfte Alibaba die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 42,59 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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