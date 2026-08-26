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26.08.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag gefragt

Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von Alibaba zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 119,77 USD.

Alibaba
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Um 16:28 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 119,77 USD. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 120,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 119,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 433'412 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD ab. Abschläge von 22,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,46 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,74 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 39.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.08.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 42,59 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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