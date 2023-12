Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 04:28 Uhr 1,6 Prozent auf 74,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 74,05 USD. Zuletzt wurden via London 184'400 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 115,68 USD markierte der Titel am 17.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 55,99 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,80 USD am 15.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 16.11.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,63 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,92 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 224'790,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207'176,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Alibaba am 31.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 63,70 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch