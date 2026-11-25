Das Papier von Alibaba legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 85,99 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,05 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'160'986 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,10 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 110,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2026 Kursverluste bis auf 80,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,69 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 19.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.27 Mrd. USD im Vergleich zu 34.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 25.03.2027 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 30.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 42,48 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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