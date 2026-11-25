Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 81,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,07 USD aus. Bei 81,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442'798 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,10 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 121,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2026 bei 80,97 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 1,02 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,69 CNY aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 19.11.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,00 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,63 Prozent auf 40.27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 30.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 42,48 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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