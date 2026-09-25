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25.09.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend Verlust reich

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend Verlust reich

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 109,97 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 109,97 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 109,72 USD. Bei 110,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 505'409 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,20 Prozent. Bei 92,87 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,41 CNY aus. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD erwirtschaftet worden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 43,28 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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