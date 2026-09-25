Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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25.09.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 110,11 USD.
Die Alibaba-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 110,11 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 109,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 229'155 Alibaba-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 42,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 92,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Mit Abgaben von 15,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,41 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2026. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent auf 39.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,28 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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